Самолет, летевший из Москвы в Бодрум, вынужденно сел в Краснодаре из-за драки, устроенной пьяным пассажиром

Пьяный пассажир ночью устроил драку на борту чартера, направлявшегося из Москвы на турецкий курорт Бодрум, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Один из пассажиров рейса Москва-Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями",- сказал источник.
Он сообщил, что бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, командир принял решение прервать полет.
"Самолет вынужденно приземлился в аэропорту "Пашковский" (Краснодар), поскольку ситуация на борту несла угрозу жизни. Зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским", - сказал источник.
Затем лайнер продолжил полет в направлении турецкого курорта.
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