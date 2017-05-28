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СНГ 28.05.2017 13:22

Самолет, летевший из Москвы в Бодрум, вынужденно сел в Краснодаре из-за драки, устроенной пьяным пассажиром

Пьяный пассажир ночью устроил драку на борту чартера, направлявшегося из Москвы на турецкий курорт Бодрум, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Один из пассажиров рейса Москва-Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями",- сказал источник.

Он сообщил, что бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, командир принял решение прервать полет.

"Самолет вынужденно приземлился в аэропорту "Пашковский" (Краснодар), поскольку ситуация на борту несла угрозу жизни. Зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским", - сказал источник.

Затем лайнер продолжил полет в направлении турецкого курорта.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЧАРТЕР, ДРАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]