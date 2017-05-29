Более 50 человек пострадали во время урагана в Москве, 11 погибли - мэрия

В результате ураганного ветра, обрушившегося на Москву в понедельник днем, 11 человек погибли, за медицинской помощью обратилось более 50, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом", - уточнил собеседник агентства.