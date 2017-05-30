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30.05.2017 15:47

В РИКЦ в Баку чествовали азербайджанских спортсменов, возвратившихся из Казани

С 14 по 20 мая с.г. юные спортсмены из Азербайджана принимали участие в Третьих Всемирных Играх юных соотечественников, проходивших в городе Казани. Организаторы Игр - Министерство спорта России, Министерство образования и науки России, Министерство культуры России, Россотрудничество и ряд других организаций.

В команду Азербайджана вошли 10 спортсменов (руководитель – заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин). Азербайджанские спортсмены выступили в соревнованиях по волейболу и плаванью.

Кроме того в Казани они участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах. Здесь азербайджанская команда также выступила успешно. Она стала победителем в конкурсной программе «Диалоги на русском языке», в которой приняли участие команды из всех представленных стран.

30 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) чествовали юных азербайджанских спортсменов. Их поздравили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин и представитель Управления образования города Баку Валентина Султанова.

Борис Воронин в своем выступлении отметил, что в успешном выступлении спортсменов в Сочи большая заслуга их тренера Татьяны Коржовой.

Валентин Денисов выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Азербайджана, Управлению молодежи и спорта и Управлению образования города Баку, Русской общине Азербайджана, компании AZAL за помощь в организации поездки команды в Казань.

Члены команды, под руководством Татьяны Коржовой, специально к этой встрече подготовили видеоотчет.

Фотографии:

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]