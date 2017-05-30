В Азербайджане зампред оппозиционной партии арестована на 3 месяца по обвинению в контрабанде валюты через госграницу

Уголовное дело по статье 206.1 «Контрабанда» УК Азербайджана возбуждено в отношении заместителя председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезель Байрамлы, говорится в совместном сообщении пресс-служб Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры республики.

«Уголовное дело возбуждено по факту предпринятой 25 мая попытки вывоза жительницей Баку Г.Байрамлы из Азербайджана на территорию Грузии незадекларированных $12 тыс.», - говорится в сообщении.

Незадекларированная валюта была обнаружена сотрудниками таможенного поста «Сыныг Керпю».

"В связи с указанным фактом 26 мая Сабаильский районный суд вынес решение о трехмесячном аресте Г.Байрамлы", - отмечается в заявлении.

Р.Бабаев