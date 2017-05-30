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СНГ 30.05.2017 18:12

Суд отказался вызвать Медведева в качестве свидетеля по иску Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы отказал ответчикам по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному в вызове в качестве свидетеля премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передаёт корреспондент "Интерфакс".

"Суд определил: в ходатайстве ответчикам отказать", - огласила решение судья Марина Васина.

На вызове премьера в суд настаивал юрист основанного А.Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Со своей стороны, представители истца возражали против удовлетворения данного ходатайства.

Кроме того, суд также отказался удовлетворить ходатайство ответчика о вызове в суд вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Как сообщалось, Люблинский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу поданного 12 апреля иска о защите чести, достоинства и деловой репутации А.Усманова к А.Навальному и ФБК.

В ходе досудебной подготовки (беседы) сторонам не удалось заключить мирового соглашения, после чего судья М.Васина назначила дату рассмотрения гражданского дела по существу.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией А.Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings А.Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев.

Истец не требует от ответчиков денежной компенсации, а просит лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах, и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности. Бизнесмен просит опровергнуть утверждения А.Навального, что он является взяточником, и шире - преступником, недоплачивает налоги в российский бюджет, был осужден за изнасилование, незаконно завладел горно-обогатительными комбинатами, в том числе Михайловским ГОКом, а также ввел цензуру в принадлежащей ему издательском доме "Коммерсант".

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Тэги: УСМАНОВ, НАВАЛЬНЫЙ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]