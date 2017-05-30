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Бизнес и законодательство 30.05.2017 18:25

Правительство Азербайджана обсуждает продление моратория на проверки бизнеса

Правительство Азербайджана обсуждает вопрос продления моратория на проверки предпринимателей, сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев на конференции «Экономические реформы: полученные реформы и рекомендации» во вторник.

«Мы обсуждаем этот вопрос, рассматриваем предложения в связи с этим, взвешиваем все риски», - сказал С.Бабаев, отметив при этом, что конкретное решение пока не принято.

Замминистра отметил, что приостановление проверок в сфере предпринимательства дало хорошие результаты.

«Проверки приостановлены на два года (до 1 ноября 2017 года - ИФ). За 19 месяцев после принятия решения о введении моратория было проведено всего 89 проверок, тогда как в течение 19 месяцев до этого решения было проведено 99 тыс. проверок. Кроме того, в разы снизилось количество лицензий и разрешений, уменьшилась сумма госпошлин. Сегодня мы не фиксируем жалоб на систему лицензирования от предпринимателей», - сказал С.Бабаев.

Как сообщалось ранее, двухлетний мораторий на проведение проверок предпринимателей вступил в силу с 1 ноября 2015 года.

А.Ахундов

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Тэги: БИЗНЕС, ПРОВЕРКИ, МОРАТОРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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