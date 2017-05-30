Правительство Азербайджана обсуждает продление моратория на проверки бизнеса

Правительство Азербайджана обсуждает вопрос продления моратория на проверки предпринимателей, сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев на конференции «Экономические реформы: полученные реформы и рекомендации» во вторник.
«Мы обсуждаем этот вопрос, рассматриваем предложения в связи с этим, взвешиваем все риски», - сказал С.Бабаев, отметив при этом, что конкретное решение пока не принято.
Замминистра отметил, что приостановление проверок в сфере предпринимательства дало хорошие результаты.
«Проверки приостановлены на два года (до 1 ноября 2017 года - ИФ). За 19 месяцев после принятия решения о введении моратория было проведено всего 89 проверок, тогда как в течение 19 месяцев до этого решения было проведено 99 тыс. проверок. Кроме того, в разы снизилось количество лицензий и разрешений, уменьшилась сумма госпошлин. Сегодня мы не фиксируем жалоб на систему лицензирования от предпринимателей», - сказал С.Бабаев.
Как сообщалось ранее, двухлетний мораторий на проведение проверок предпринимателей вступил в силу с 1 ноября 2015 года.
А.Ахундов
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