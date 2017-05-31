В Средиземном море с начала года погибли более 1700 мигрантов и беженцев

Более 1720 мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала 2017 года, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По данным Управления, маршрут из Северной Африки в Италию через центральное Средиземноморье является самым опасным для мигрантов и беженцев, с начала текущего года на данном пути погибли более 1720 искателей убежища.

В 2017 году к европейским берегам по Средиземному морю приплыли уже 60 тысяч беженцев и мигрантов, говорится в сообщении УВКБ.

Отмечается, что только на прошлой неделе у итальянских берегов было спасено 9500 человек, к этим же берегам спасатели доставили 50 трупов.

Помимо этого, десятки мигрантов и беженцев числятся пропавшими без вести, об их судьбе ничего не известно.

В УВКБ призвали международное сообщество не допускать трагедий в будущем и обеспечивать легальные пути миграции в Европу и получения там убежища, в том числе в рамках программ по расселению беженцев и воссоединению семей.