В Средиземном море с начала года погибли более 1700 мигрантов и беженцев

Более 1720 мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала 2017 года, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
По данным Управления, маршрут из Северной Африки в Италию через центральное Средиземноморье является самым опасным для мигрантов и беженцев, с начала текущего года на данном пути погибли более 1720 искателей убежища.
В 2017 году к европейским берегам по Средиземному морю приплыли уже 60 тысяч беженцев и мигрантов, говорится в сообщении УВКБ.
Отмечается, что только на прошлой неделе у итальянских берегов было спасено 9500 человек, к этим же берегам спасатели доставили 50 трупов.
Помимо этого, десятки мигрантов и беженцев числятся пропавшими без вести, об их судьбе ничего не известно.
В УВКБ призвали международное сообщество не допускать трагедий в будущем и обеспечивать легальные пути миграции в Европу и получения там убежища, в том числе в рамках программ по расселению беженцев и воссоединению семей.
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