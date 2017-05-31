Здания китайского и турецкого посольств пострадали при взрыве в Кабуле

МИД КНР заявил, что здание китайского посольства в Кабуле пострадало в результате мощного взрыва, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на официального представителя ведомства Хуа Чуньин.
По ее словам, сотрудники посольства "целы и невредимы", при этом она пояснила, что граждане КНР в результате теракта не пострадали.
Хуа Чуньин отметила, что Китай решительно осуждает атаку и выражает свои соболезнования семьям жертв.
В свою очередь МИД Турции сообщил, что здание турецкого посольства также пострадало в результате взрыва.
"Атака произошла в районе, где расположены многие государственные учреждения и здания зарубежных миссий. Здания турецкого посольства также пострадали в результате взрыва. Сотрудники посольства не пострадали", - цитирует газета "Хюрриет" заявление внешнеполитического ведомства.
При этом МИД выразил соболезнования афганской стороне и семьям жертв.
"Мы решительно осуждаем эту отвратительную террористическую атаку, желаем милости Аллаха погибшим и скорейшего выздоровления раненным, а также выражаем соболезнования братскому правительству и народу Афганистана", - говорится в заявлении ведомства.
В нем также отмечается, что "Турция продолжит вместе с дружественным и братским народом и правительством Афганистана борьбу против терроризма".
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