В Белоруссии с 1 июня перестанут требовать паспорт при покупке небольших сумм валюты

В Белоруссии с 1 июня отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке небольших сумм иностранной валюты, говорится в сообщении Национального банка Белоруссии.

"Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения", - отметили в регуляторе.

Таким образом, подчеркнули там, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним.

Кроме того, продолжили в Нацбанке, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

"В рамках данной системы, в частности, сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1 000 базовых величин (примерно $1,6 тыс.). В связи с этим наличие дополнительного комплекса мер по регистрации паспортных данных не является целесообразным", - пояснили в НББ.

Как сообщалось, согласно указу президента N192 от 29 мая 2017 года, в Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.