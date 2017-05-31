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СНГ 31.05.2017 17:05

В Белоруссии с 1 июня перестанут требовать паспорт при покупке небольших сумм валюты

В Белоруссии с 1 июня отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке небольших сумм иностранной валюты, говорится в сообщении Национального банка Белоруссии.

"Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения", - отметили в регуляторе.

Таким образом, подчеркнули там, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним.

Кроме того, продолжили в Нацбанке, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

"В рамках данной системы, в частности, сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1 000 базовых величин (примерно $1,6 тыс.). В связи с этим наличие дополнительного комплекса мер по регистрации паспортных данных не является целесообразным", - пояснили в НББ.

Как сообщалось, согласно указу президента N192 от 29 мая 2017 года, в Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВАЛЮТА, ПАСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]