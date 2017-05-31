В Белоруссии с 1 июня перестанут требовать паспорт при покупке небольших сумм валюты

В Белоруссии с 1 июня отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке небольших сумм иностранной валюты, говорится в сообщении Национального банка Белоруссии.
"Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения", - отметили в регуляторе.
Таким образом, подчеркнули там, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним.
Кроме того, продолжили в Нацбанке, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
"В рамках данной системы, в частности, сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1 000 базовых величин (примерно $1,6 тыс.). В связи с этим наличие дополнительного комплекса мер по регистрации паспортных данных не является целесообразным", - пояснили в НББ.
Как сообщалось, согласно указу президента N192 от 29 мая 2017 года, в Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.
Вашингтон готов помогать Баку и Еревану в урегулировании карабахского конфликта – американский посол в Азербайджане
ВС Азербайджана перехватили в зоне карабахского конфликта устройство видеонаблюдения армянских военных
Баку остается для Лондона приоритетным партнером по многим направлениям – посол Великобритании в Азербайджане
Азербайджанский деловой центр за 209 млн руб. построят в Астрахани к октябрю
Счетпалата Азербайджана считает целесообразным расширение базы потенциальных доходов госбюджета
МАК и Турция договорились о сотрудничестве в области летной годности для поставок Анкаре российских вертолетов
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»