Еврокомиссия ищет пути углубления валютно-экономического союза ЕС

Европейская комиссия, опираясь на свою "Белую книгу" о будущем Евросоюза, сформулировала возможные варианты углубления валютно-экономического союза ЕС.

"Евро - это одно из наиболее важных достижений Европы. Это больше, чем просто валюта. Он был задуман как обещание процветания. Чтобы выполнить это обещание будущим поколениям, нужно проявить необходимое политическое мужество с целью усилить и дополнить сегодня валютно-экономический союз", - заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по евро Валдис Домбровскис.

"Представляемый сегодня документ для обсуждения излагает ряд идей, которые должны позволить разработать общее видение евро, как и конкретные этапы, чтобы к этому прийти", - добавил член Европейской комиссии.

Как объясняют в Европейской комиссии, этот документ, учитывая проходящие в настоящее время в государствах-членах дебаты и мнения институтов ЕС, предлагает конкретные меры, которые могли бы быть приняты до европейских выборов 2019 года, а также серию опций для последующих лет, когда будет завершена архитектура валютно-экономического союза.

"Евро уже является символом единства и гарантией стабильности для европейцев. Теперь мы должны сделать из него вектор общего процветания. Только устранив экономические и социальные различия в зоне евро, мы будем способны победить опасный популизм, который они подпитывают. Настало время завершить путь, начатый в Маастрихте (Маастрихтским договором о Европейском союзе 1992 года - ИФ) и ведущий к настоящему валютно-экономическому союзу, вооруженному сильными институтами и демократической ответственностью", - отметил член Европейской комиссии по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси.

Оба представителя Европейской комиссии настаивали на пресс-конференции, что евро - это успех во многих отношениях. Около 340 млн европейцев в 19 государствах-членах ЕС используют сегодня единую валюту. Семь стран, вступивших в Евросоюз недавно, в 2004 году, уже приняли новую валюту. И всё это при том, что прошло всего лишь 25 лет со времени подписания Маастрихтского договора, открывшего путь к единой валюте, и всего лишь 15 лет, как первые монеты евро поступили в обращение. Евро - это вторая наиболее используемая в мире валюта, которая обеспечила стабильность цен и для большинства европейцев является повседневным фактом.

Порожденный в США в 2007-2008 годах мировой экономический кризис привел к самой суровой рецессии, какую Евросоюз переживал за 60 лет своей истории. Государства-члены ЕС и институты союза сумели принять сильные политические решения, чтобы сохранить целостность еврозоны, и предпринятые реформы приносят плоды, подчеркивают в Брюсселе.

"Но кризис не будет закончен, пока безработица продолжит оставаться на столь же высоком уровне. Чтобы сделать евро еще более выгодным для всех граждан, необходимы новые реформы по его управлению", - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

В Брюсселе указывают на то, что завершение архитектуры валютно-экономического союза ЕС не является целью самой по себе, а его смысл в увеличении занятости, экономическом росте, социальном равенстве, экономической конвергенции и финансовой стабильности. "Ответственность и солидарность, снижение рисков и их раздел должны идти рядом", - говорится в документе.

Валютно-экономический союз должен оставаться открытым для всех государств-членов ЕС, и процесс принятия решений должен быть более прозрачным и демократичным, считают авторы документа.

Они обращают внимание на то, что для реализации новых реформ будет необходим широкий политический консенсус и всеобъемлющая "дорожная карта", обозначающая все этапы.

Чтобы продвигаться к завершению строительства валютно-экономического союза, необходимо принять меры в трех областях, уточняет документ.

Во-первых, надо создать "настоящий финансовый союз". Это, в частности, означает завершение конструкции банковского союза и прогресс в сокращении рисков и их разделе в банковском секторе путем мер, укрепляющих устойчивость банков. Приоритетом является также реализация союза рынка капиталов.

Во-вторых, добиться более интегрированного бюджетного и экономического союза. По мнению авторов документа, государства-члены ЕС могли бы усилить уже существующие элементы, как координация экономической политики или корреляция между финансовой поддержкой, исходящей из бюджета Евросоюза, и структурными реформами. Вместе с тем, страны ЕС могли бы улучшить возможности макроэкономической стабилизации зоны евро. На этот счет документ предлагает для обсуждения несколько опций.

В-третьих, укрепить демократическую ответственность и усилить институты еврозоны. В частности, усиление политической интеграции может повлечь за собой переосмысление соотношения ответственности между Еврокомиссией и Еврогруппой и мотивировать назначение постоянного председателя Еврогруппы. Идея создания министерства финансов еврозоны - с возможным отдельным бюджетом для зоны евро - и Европейского валютного фонда уже обсуждается и могла бы быть рассмотрена на последующей стадии углубления валютно-экономического союза ЕС, предлагает документ Еврокомиссии.

Отвечая на вопросы, П.Московиси отметил, что презентованный в среду документ не является юридическим, это документ "для политических обсуждений".