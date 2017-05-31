Президент России Владимир Путин в среду в Кремле вручает ордена "Родительская слава" многодетным родителям.
В церемонии участвуют восемь семей: родители и их дети из восьми субъектов федерации.
46-летний Сергей Стригалев, работающий в судоходной компании "Башволготанкер", и его супруга, 45-летняя уборщица служебных помещений Елизавета приехали в Кремль из Ярославской области, с ними - их десять детей, самому младшему из которых три года, а самому старшему - 24.
49-летний слесарь Валерий Новик и его 48-летняя супруга Татьяна привезли из Карелии шестерых детей.
Из Астраханской области приехала семья Шитовых - 44-летние Сергей и Ксения и их 12 детей.
Девятерых детей привезли в российскую столицу из Северной Осетии Артур и Тэрэза Габеевы.
Из Пермского края слесарь Андрей Богомолов и его супруга - кухонный работник детского сада Оксана - приехали с 14 детьми.
Из Приморского края 42-летний индивидуальный предприниматель Петр Юдицкий и его супруга Юлия привезли также 14 детей.
Кроме того, на церемонии присутствуют вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава министерства образования Ольга Васильева, зампред Госдумы Ирина Яровая, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кроме того, на церемонии присутствуют руководители регионов, семьи из которых отмечены почетной наградой.
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