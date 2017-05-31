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СНГ 31.05.2017 20:05

В Кремле проходит церемония награждения многодетных родителей орденами "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле вручает ордена "Родительская слава" многодетным родителям.

В церемонии участвуют восемь семей: родители и их дети из восьми субъектов федерации.

46-летний Сергей Стригалев, работающий в судоходной компании "Башволготанкер", и его супруга, 45-летняя уборщица служебных помещений Елизавета приехали в Кремль из Ярославской области, с ними - их десять детей, самому младшему из которых три года, а самому старшему - 24.

49-летний слесарь Валерий Новик и его 48-летняя супруга Татьяна привезли из Карелии шестерых детей.

Из Астраханской области приехала семья Шитовых - 44-летние Сергей и Ксения и их 12 детей.

Девятерых детей привезли в российскую столицу из Северной Осетии Артур и Тэрэза Габеевы.

Из Пермского края слесарь Андрей Богомолов и его супруга - кухонный работник детского сада Оксана - приехали с 14 детьми.

Из Приморского края 42-летний индивидуальный предприниматель Петр Юдицкий и его супруга Юлия привезли также 14 детей.

Кроме того, на церемонии присутствуют вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава министерства образования Ольга Васильева, зампред Госдумы Ирина Яровая, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кроме того, на церемонии присутствуют руководители регионов, семьи из которых отмечены почетной наградой.

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Тэги: РОССИЯ, РОДИТЕЛИ, НАГРАЖДЕНИЕ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]