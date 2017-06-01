На Филиппинах уничтожены 95 исламистов, включая восемь иностранцев - министр обороны страны

Из уничтоженных 95 исламистов, близких к ИГИЛ, которые пытаются оккупировать город Марави на юге Филиппин, восемь человек оказались иностранцами, сообщил министр обороны страны Делфин Лорензана.

По его словам, иностранцы прибыли из Чечни и нескольких арабских стран.

Министр отметил, что в ходе боев за Марави, которые начались в мае, погибли 25 военнослужащих правительственных войск и 19 мирных жителей.

Всего в районе Марави сконцентрировались около 500 боевиков, представляющих различные исламистские группировки. Д.Лорензана сказал, что у них есть "большой план" по захвату города.