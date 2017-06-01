Чистая прибыль NIIM за 2016г превысила 900 тыс. манатов

Чистая прибыль ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" (NIIM) за 2016 год составила 905,768 тыс. манатов.
Согласно аудировованной годовой финотчетности общества, за 2016 год доходы NIIM составили 15 млн 2,192 тыс. манатов, в том числе доходы от внебиржевых операций – 2 млн 387,818 тыс. манатов, прочие – 12 млн 614,374 тыс. манатов.
Расходы центра составили 4 млн 379,821 тыс. манатов, в том числе на выплату зарплаты и на социальные платежи 1 млн 890,901 тыс. манатов.
Активы общества на 1 января 2017 года равны 11 млн 550,315 тыс. манатов, в том числе долгосрочные – 10 млн 600,467 тыс. манатов, краткосрочные – 949,848 тыс. манатов.
Обязательства NIIM на 31 декабря 2016 года равны 22,176 тыс. манатов.
Капитал общества равен 11 млн 528,139 тыс. манатов и весь приходится на уставный капитал.
А.Азизов
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