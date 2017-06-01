Предприниматели на севере-западе Азербайджана до сих пор получили кредиты по линии НФПП на сумму около 99 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям Шеки-Загатальского экономического района Азербайджана льготные кредиты на общую сумму 98,7 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
За счет эти средств фонда профинансировано около 2,141 тыс. инвестиционных проектов.
НФПП в четверг организовал в Шекинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.
"До сих пор 474 предпринимателям в Шекинском районе НФПП выдал льготные кредиты на сумму 28,6 млн манатов. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 578 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Шекинском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, садоводства, табаководства и т.д.", - подчеркивается в сообщении.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Ахундов
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