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ТЭК 02.06.2017 10:56

Азербайджан ежесуточно экспортирует в Грузию более 2 млн кубометров газа, в Турцию – 18,5 млн кубометров - SOCAR

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составил 83 млрд кубометров, заявил первый вице-президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде в пятницу в Баку, выступая на конференции Caspian Oil&Gas.

"До сих пор с месторождения Шах-Дениз добыто 83 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата", - отметил он.

По его словам, ежесуточно с 6 скважин на месторождении Шах-Дениз добывается 30 млн кубометров газа и 7 тыс. тонн конденсата.

Первый вице-президент также сообщил, что за весь период с начала экспорта газа с месторождения Шах-Дениз в 2007 году до сих пор в Грузию поставлено 6,3 млрд кубометров газа, в Турцию - 46,5 млрд кубометров.

"Ежесуточно в Грузию поставляется 2,3 млн кубометров, в Турцию - 18,5 млн кубометров газа, добытого с месторождения Шах-Дениз", - отметил он.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]