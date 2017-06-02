Баку довел до компании booking.com недовольство в связи с резервацией отелей на оккупированных азербайджанских территориях – МИД Азербайджана

Официальный Баку дал установку посольству Азербайджана в Нидерландах в связи с наличием возможности резервации на портале booking.com отелей на оккупированных азербайджанских территориях, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.
Ведущий деятельность по бронированию отелей сайт booking.com разместил на своих страницах информацию об отелях на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. В частности, при вводе города в строку поиска «Ханкенди» (Степанакерт), территориальная принадлежность этого города отводится к Армении.
«МИД в координации с министерством культуры и туризма дал установку посольству в Нидерландах для доведения претензий Азербайджана до компании и предотвращения этой незаконной деятельности»,- сказал Х.Гаджиев.
По его словам, МИД уже направлял обращение в компанию booking.com в связи с бронированием посредством одноименного сайта отелей на оккупированных территориях Азербайджана. «Мы уже обращались к ним с этим вопросом. Мы планируем обратиться в региональные филиалы компании и соответствующие международные организации»,- отметил он.
Х.Гаджиев подчеркнул, что бронирование этой компанией отелей на оккупированных территориях Азербайджана в корне противоречит нормам и принципам международного права, а также Уставу и решениям Всемирной организации по туризму и Глобальному этическому кодексу туризма.
По его мнению, подобная деятельность компании также противоречит корпоративной бизнес этике и отрицательно влияет на ее авторитет.
«В то время как, операции по международным денежным переводам в оккупированные территории Азербайджана запрещены, онлайн оплату через booking.com и резервацию отелей на этих территориях, а также получение доходов компанией от этих операций необходимо рассматривать в контексте незаконных международных денежных оплат и отмывание грязных денег»,- подчеркнул Х.Гаджиев.
Ф.Исазаде
Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 1%, в мае выросла на 2% - ЦБ
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 21%, в мае – на 4,5%
АЖД прогнозирует ежегодный объем контейнерных грузоперевозок из Грузии в Азербайджан до 40 тыс. единиц в год
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 5 человек - МВД
Женщины в Азербайджане сознательно выбирают для работы сферы образования и здравоохранения – министр труда
Закон о страховании от безработицы начнет применяться с 2018 года – министр труда
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Церемония приема Черногории в НАТО пройдет в Брюсселе 7 июня
Прокурор штата Нью-Йорк обвинил Exxon в манипулировании данными об изменении климата
Патриарх Кирилл призывает продолжать возвращение российской собственности на Ближнем Востоке
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В городе Хачмазе состоялся большой детский праздник. Фоторепортаж
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»