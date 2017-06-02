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Карабахский конфликт 02.06.2017 17:30

Баку довел до компании booking.com недовольство в связи с резервацией отелей на оккупированных азербайджанских территориях – МИД Азербайджана

Официальный Баку дал установку посольству Азербайджана в Нидерландах в связи с наличием возможности резервации на портале booking.com отелей на оккупированных азербайджанских территориях, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

Ведущий деятельность по бронированию отелей сайт booking.com разместил на своих страницах информацию об отелях на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. В частности, при вводе города в строку поиска «Ханкенди» (Степанакерт), территориальная принадлежность этого города отводится к Армении.

«МИД в координации с министерством культуры и туризма дал установку посольству в Нидерландах для доведения претензий Азербайджана до компании и предотвращения этой незаконной деятельности»,- сказал Х.Гаджиев.

По его словам, МИД уже направлял обращение в компанию booking.com в связи с бронированием посредством одноименного сайта отелей на оккупированных территориях Азербайджана. «Мы уже обращались к ним с этим вопросом. Мы планируем обратиться в региональные филиалы компании и соответствующие международные организации»,- отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что бронирование этой компанией отелей на оккупированных территориях Азербайджана в корне противоречит нормам и принципам международного права, а также Уставу и решениям Всемирной организации по туризму и Глобальному этическому кодексу туризма.

По его мнению, подобная деятельность компании также противоречит корпоративной бизнес этике и отрицательно влияет на ее авторитет.

«В то время как, операции по международным денежным переводам в оккупированные территории Азербайджана запрещены, онлайн оплату через booking.com и резервацию отелей на этих территориях, а также получение доходов компанией от этих операций необходимо рассматривать в контексте незаконных международных денежных оплат и отмывание грязных денег»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, BOOKING, НЕДОВОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]