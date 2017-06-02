Патриарх Кирилл призывает продолжать возвращение российской собственности на Ближнем Востоке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на то, что Императорское православное палестинское общество (ИППО) продолжит работу по возвращению российской собственности на Ближнем Востоке и гуманитарные проекты в регионе.

"Уверен, что Обществу необходимо продолжать свою деятельность по возращению утраченной исторической российской собственности, которую усердными трудами некогда собирали наши предшественники, и особенно ту часть недвижимости, которая некогда принадлежала ИППО", - сказал патриарх в пятницу на собрании, посвященном 135-летию ИППО, упомянув успешный опыт с возращением Сергиевского подворья в Иерусалиме.

Как напомнил предстоятель РПЦ, в XIX - начале XX веков ИППО вело масштабную образовательную деятельность на Ближнем Востоке, где под патронатом этой организации действовало более 100 образовательных учреждений, в том числе 78 школ в 50 городах и селениях Сирии.

Он призвал развивать эту деятельность, напомнив, что в открытой при участии ИППО русской школе в Вифлееме обучается 500 палестинских мальчиков.

"Надеюсь, что вскоре Обществу удастся успешно реализовать имеющиеся планы строительства школ в Сирии, Ливане и, может быть, в других странах", - сказал патриарх.

Он также благословил ИППО на дальнейшее оказание гуманитарной помощи ближневосточному населению.

"Важно, чтобы груз адресно доходил до тех, кто в нем нуждается. Для этого необходимо наладить прямой контакт с представителями местных религиозных общин. В поддержании таких контактов Обществу готовы оказывать всемерное содействие и Русская православная церковь, и Отдел внешних церковных связей, в частности", - заявил патриарх.

ИППО - старейшая неправительственная организация в России, которая была образована в 1882 году по указу Александра III для организации поездок российских паломников по святым местам (Палестина, Афон, Бари), содействия Русской церкви в ее служении за рубежом, просветительской деятельности на Ближнем Востоке, научного исследования исторического наследия Святой Земли.

В настоящее время действует несколько десятков отделений Общества в России и за рубежом. Организация объединяет около тысячи человек. В ноябре 2013 года был создан Общественный центр ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Общество уже более года оказывает помощь народу Сирии - как христианам, так и мусульманам.

К 1917 году Российской империи принадлежало 70 объектов недвижимости на Святой Земле, однако в 1964 году большая их часть была продана правительством СССР Израилю за символическую сумму в $4,5 млн. (так называемая "апельсиновая сделка"). В настоящее время идет процесс возвращения исторически принадлежавшей России собственности в этом регионе.