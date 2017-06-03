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Бизнес и законодательство 03.06.2017 09:57

Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Коста-Рикой – глава МИД

Азербайджан и Коста-Рика обладают потенциалом для расширения торгово-экономических связей, считает глава МИД Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в рамках визита в Коста-Рику провел встречу с президентом Луисом Гильермо Солисом, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

"Глава МИД на встрече подчеркнул, что Азербайджан и Коста-Рика обладают потенциалом для расширения сотрудничества в сфере торговли и экономики, туризма, энергетики, логистики, судостроения. Он также подчеркнул, что включение Коста-Рики в систему ASAN viza позволит увеличить турпоток в Азербайджан из этой страны", - отмечается в сообщении.

Л.Г.Солис также подчеркнул заинтересованность Коста-Рики в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОСТА/РИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, СФЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]