Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Коста-Рикой – глава МИД

Азербайджан и Коста-Рика обладают потенциалом для расширения торгово-экономических связей, считает глава МИД Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров в рамках визита в Коста-Рику провел встречу с президентом Луисом Гильермо Солисом, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
"Глава МИД на встрече подчеркнул, что Азербайджан и Коста-Рика обладают потенциалом для расширения сотрудничества в сфере торговли и экономики, туризма, энергетики, логистики, судостроения. Он также подчеркнул, что включение Коста-Рики в систему ASAN viza позволит увеличить турпоток в Азербайджан из этой страны", - отмечается в сообщении.
Л.Г.Солис также подчеркнул заинтересованность Коста-Рики в расширении сотрудничества с Азербайджаном.
А.Азизов
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