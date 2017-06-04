Лондонские медики доставили в больницы города 48 пострадавших в ночных терактах

Медицинские работники Лондона доставили в больницы 48 человек, которые пострадали во время терактов на Лондонском мосту и рынке Боро, сообщает в воскресенье британская Национальная служба здравоохранения (NHS).

"Мы доставили 48 пациентов в пять госпиталей Лондона. Некоторым пострадавшим с легкими ранениями врачи оказали помощь на месте происшествия. В полиции подтвердили, что шесть человек погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщали британские СМИ, вечером в субботу неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро и района Воксхолл.

К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Также полиция сообщила, что инцидент в районе Воксхолл с ними не связан. К утру воскресенья шеф отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Марк Роули заявил журналистам о ликвидации всех террористов, атаковавших людей в Лондоне.