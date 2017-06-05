Додон похвастался в соцсети удачной рыбалкой в Карелии

Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в понедельник на своей страничке Facebook видео и снимки с отдыха в Карелии, где провел минувшие выходные с женой Галиной и сыновьями.
На видео глава государства под радостные возгласы членов семьи высыпает из мешка пойманную рыбу. Как оказалось, И.Додон поймал много хищной рыбы - окуней и щук.
"Провели выходные в гостях у моего друга, депутата Госдумы (. . .). Очень красивая природа Карелии. Спасибо за гостеприимство", - написал президент, который в понедельник возвращается домой в Кишинев, после визита в РФ, где он участвовал в Санкт-петербургском международном экономическом форуме.
Во вторник И.Додон проводит первое заседание Высшего совета безопасности, на котором будет рассматриваться и вопрос о высылке из Молдавии пяти российских дипломатов, которых молдавская сторона объявила персона "нон-грата" и выслала из республики.
И.Додон ранее заявил, что правительство и парламент прибегли к такому "недружественному акту по отношению к России, чтобы помешать восстановлению дружественных отношений между Молдавией и Россией". Он не исключил, что власти Молдавии сделали это с подачи "их западных кураторов".
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