Додон похвастался в соцсети удачной рыбалкой в Карелии

Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в понедельник на своей страничке Facebook видео и снимки с отдыха в Карелии, где провел минувшие выходные с женой Галиной и сыновьями.

На видео глава государства под радостные возгласы членов семьи высыпает из мешка пойманную рыбу. Как оказалось, И.Додон поймал много хищной рыбы - окуней и щук.

"Провели выходные в гостях у моего друга, депутата Госдумы (. . .). Очень красивая природа Карелии. Спасибо за гостеприимство", - написал президент, который в понедельник возвращается домой в Кишинев, после визита в РФ, где он участвовал в Санкт-петербургском международном экономическом форуме.

Во вторник И.Додон проводит первое заседание Высшего совета безопасности, на котором будет рассматриваться и вопрос о высылке из Молдавии пяти российских дипломатов, которых молдавская сторона объявила персона "нон-грата" и выслала из республики.

И.Додон ранее заявил, что правительство и парламент прибегли к такому "недружественному акту по отношению к России, чтобы помешать восстановлению дружественных отношений между Молдавией и Россией". Он не исключил, что власти Молдавии сделали это с подачи "их западных кураторов".