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СНГ 05.06.2017 17:03

Додон похвастался в соцсети удачной рыбалкой в Карелии

Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в понедельник на своей страничке Facebook видео и снимки с отдыха в Карелии, где провел минувшие выходные с женой Галиной и сыновьями.

На видео глава государства под радостные возгласы членов семьи высыпает из мешка пойманную рыбу. Как оказалось, И.Додон поймал много хищной рыбы - окуней и щук.

"Провели выходные в гостях у моего друга, депутата Госдумы (. . .). Очень красивая природа Карелии. Спасибо за гостеприимство", - написал президент, который в понедельник возвращается домой в Кишинев, после визита в РФ, где он участвовал в Санкт-петербургском международном экономическом форуме.

Во вторник И.Додон проводит первое заседание Высшего совета безопасности, на котором будет рассматриваться и вопрос о высылке из Молдавии пяти российских дипломатов, которых молдавская сторона объявила персона "нон-грата" и выслала из республики.

И.Додон ранее заявил, что правительство и парламент прибегли к такому "недружественному акту по отношению к России, чтобы помешать восстановлению дружественных отношений между Молдавией и Россией". Он не исключил, что власти Молдавии сделали это с подачи "их западных кураторов".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, РЫБАЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]