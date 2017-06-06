Спецкомиссия изучит состояние «Мемориального комплекса геноцида» в Губе

Глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение о создании Комиссии по изучению состояния «Мемориального комплекса геноцида», расположенного в Губинском районе.

Главой комиссии назначен помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов.

В состав комиссии входят представители различных министерств, ведомств и структур.

Комиссии надлежит в месячный срок изучить, подготовить предложения и представить их в Администрацию президента с целью предотвращения гниения человеческих останков, находящихся на открытом воздухе на территории комплекса, эрозии почвы и активности оползней, участившихся в последнее время.

Ф.Исазаде