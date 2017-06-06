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Внутренняя политика 06.06.2017 17:13

Спецкомиссия изучит состояние «Мемориального комплекса геноцида» в Губе

Глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение о создании Комиссии по изучению состояния «Мемориального комплекса геноцида», расположенного в Губинском районе.

Главой комиссии назначен помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов.

В состав комиссии входят представители различных министерств, ведомств и структур.

Комиссии надлежит в месячный срок изучить, подготовить предложения и представить их в Администрацию президента с целью предотвращения гниения человеческих останков, находящихся на открытом воздухе на территории комплекса, эрозии почвы и активности оползней, участившихся в последнее время.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЕМОРИАЛ, КОМИССИЯ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]