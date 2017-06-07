Четыре человека пострадали при атаке в районе мавзолея Хомейни - ТВ

Не менее четырех человек получили ранения во время атаки в мавзолее аятоллы Хомейни на юге Тегерана, сообщило иранское телевидение.

Один охранник мавзолея убит.

Ранее сообщалось, что два человека, совершивших нападение на мавзолей Хомейни, арестованы, третий привел в действие пояс смертника.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран аятоллы Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра в иранской столице.