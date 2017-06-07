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Дальнее зарубежье 07.06.2017 19:20

Флаг Черногории поднят в штаб-квартире НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднят национальный флаг Черногории в знак приема этой страны в Североатлантический альянс.

Церемония поднятия флага прошла в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Черногории Филипа Вуяновича.

Перед этим, принимая балканского гостя, глава Североатлантического альянса напомнил, что 5 июня в Вашингтоне в госдепартаменте США состоялось депонирование официальных документов о вступлении Черногории в НАТО.

"Черногория вступает в НАТО в качестве равноправного члена, получает место на равных с остальными, и равный голос при формировании будущего Североатлантического альянса", - подчеркнул Й.Столтенберг.

"С основания НАТО мы всегда оставляли наши двери открытыми для тех, кто разделяет наши ценности и видение и может делать вклад в нашу безопасность. Присоединение Черногории посылает сигнал всем государствам, которые стремятся к членству в НАТО", - сказал генсек организации.

По его словам, "если страна идет по пути реформ, демократии и верховенства права и доказывает, что готова и способна делать вклад в коллективную оборону, совместно выполнять обязательства и получать пользу, она тоже может стать членом Североатлантического альянса".

Во время церемонии поднятия флага Й.Столтенберг вновь напомнил тему открытых дверей альянса и назвал прием Черногории, 29-й страны-союзницы, в состав НАТО историческим событием. Он отметил, что флаг Черногории одновременно с действующей штаб-квартирой НАТО будет поднят на площадке новой штаб-квартиры и в расположениях двух стратегических командований Североатлантического альянса.

Под звуки военного оркестра, исполнявшего гимн Черногории, военнослужащие НАТО подняли флаг этой страны на мачту рядом с флагами 28 других членов альянса.

Затем с обращением к участникам церемонии обратился Ф.Вуянович, назвавший поднятый флаг его страны "символом безопасного и процветающего будущего Черногории". По его словам, "НАТО - это тот союзник, на которого можно рассчитывать".

Церемония завершилась исполнением гимна НАТО.

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Тэги: НАТО, ЧЕРНОГОРИЯ, ЦЕРЕМОНИЯ


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