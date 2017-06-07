Moore Stephens Azerbaijan подготовит отчет за 2016г по Прозрачности в добывающей сфере Азербайджана

Аудиторская компания Moore Stephens Azerbaijan подготовит отчет за 2016 год по Прозрачности в добывающей сфере (ПДС) Азербайджана, отмечается в сообщении Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).

Приглашения для участия в отборе аудитора для сверки и анализа отчетностей по отчислениям правительству местных и иностранных компаний, действующих в добывающей сфере Азербайджана, и по поступлениям правительства от местных и иностранных компаний были направлены 10 международным аудиторским компаниям.

«Свои предложения представили 4 компании - RSM Azerbaijan, Moore Stephens Azerbaijan, BDO Azerbaijan, Baker Tilly Azerbaijan. По итогам оценки этих предложений для подготовки отчета за 2016 год по ПДС была выбрана компания Moore Stephens Azerbaijan», - отмечается в информации.

По данным ГНФАР, в рамках заседания в среду Комиссии по прозрачности в добывающей сфере (КПДС), также состоялась презентация по мнениям местных и иностранных компаний, работающих в добывающей сфере Азербайджана, о проекте документа по договоренности о сотрудничестве с КПДС и о новом сайте Комиcсии.

Как сообщалось, Комиссия по прозрачности в добывающей сфере Азербайджана была создана в апреле 2017 года указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Председателем Комиссии назначен исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Членами Комиссии назначены замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов, замминистра налогов Сахиб Алекперов, замминистра юстиции Эмин Гусейнов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, зампредседателя Госкомитета по статистике Юсиф Юсифов.

Н.Аббасова