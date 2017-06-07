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Внутренняя политика 07.06.2017 19:16

Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил в среду новый Центр подготовки снайперов.

«Было доложено, что с целью совершенствования полевых навыков снайперов на территории центра создана необходимая инфраструктура в условиях, максимально приближенных к боевым», - сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Наблюдая за практическими стрельбами и другими упражнениями из пункта управления, З.Гасанов дал соответствующие указания по повышению боевых качеств снайперов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СНАЙПЕРЫ, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]