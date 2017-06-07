Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил в среду новый Центр подготовки снайперов.

«Было доложено, что с целью совершенствования полевых навыков снайперов на территории центра создана необходимая инфраструктура в условиях, максимально приближенных к боевым», - сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Наблюдая за практическими стрельбами и другими упражнениями из пункта управления, З.Гасанов дал соответствующие указания по повышению боевых качеств снайперов.

Р.Бабаев