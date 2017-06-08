Назарбаев заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству с Ираном в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с террористическими актами в Тегеране, сообщила пресс-служба главы государства.
"Мы решительно осуждаем любые акты международного терроризма и экстремизма, угрожающие миру и безопасности. Казахстан всегда готов продолжать сотрудничество с Ираном в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран", - говорится в телеграмме.
Н.Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористических актов в здании парламента Ирана и на территории мавзолея аятоллы Хомейни в городе Тегеран, и от себя лично и от имени народа Казахстан выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" . В результате терактов погибли не менее 12 человек, еще 43 получили ранения.
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