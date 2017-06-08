Президент Алиев выделил 3 млн манатов на расширение бульвара в Астаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на расширение территории парково-бульварного комплекса в Астаринском районе на юге страны, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены Исполнительной власти Астринского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде