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Внутренняя политика 08.06.2017 18:08

Президент Алиев выделил 3 млн манатов на расширение бульвара в Астаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на расширение территории парково-бульварного комплекса в Астаринском районе на юге страны, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены Исполнительной власти Астринского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАРК, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]