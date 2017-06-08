Памятник Чингизу Айтматову установят на юге Москвы

Решение об установке в Южном административном округе Москвы памятника писателю Чингизу Айтматову одобрено единогласно на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме в четверг.

Памятник писателю установят на пересечении Павловской улицы с Подольским шоссе в сквере, который в апреле этого года получил имя Ч.Айтматова.

С инициативой об установке памятника обратилась киргизская сторона, она должна взять на себя финансирование создания монумента.

В следующем году исполнится 90 лет со дня рождения Ч.Айтматова.