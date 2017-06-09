Афганистан поддерживает ШОС с ее моделью борьбы с терроризмом - президент

Афганистан полностью поддерживает стратегии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Ашраф Гани.

"Мы полностью поддерживаем комплексные стратегии ШОС по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками", - сказал он в пятницу на заседании совета глав государств ШОС в расширенном составе в Астане.

"Масштаб деятельности помогает расширить наши ресурсы. Мы видим, что радикальным образом можно сократить присутствие таких (террористических - ИФ) группировок в Афганистане, и мы полностью поддерживаем идею действовать быстрее", - отметил президент Афганистана.

По его словам, Афганистан поддерживает ШОС с ее моделью борьбы с терроризмом, "так как нам необходим систематический региональный диалог на постоянной основе для того, чтобы определить критерии, механизмы действий террористических организаций и определить источники финансирования".

"И нам нужны коллективные меры для того, чтобы предотвратить транснациональный терроризм", - добавил афганский лидер.