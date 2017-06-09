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СНГ 09.06.2017 15:21

Афганистан поддерживает ШОС с ее моделью борьбы с терроризмом - президент

Афганистан полностью поддерживает стратегии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с терроризмом, заявил президент страны Ашраф Гани.

"Мы полностью поддерживаем комплексные стратегии ШОС по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками", - сказал он в пятницу на заседании совета глав государств ШОС в расширенном составе в Астане.

"Масштаб деятельности помогает расширить наши ресурсы. Мы видим, что радикальным образом можно сократить присутствие таких (террористических - ИФ) группировок в Афганистане, и мы полностью поддерживаем идею действовать быстрее", - отметил президент Афганистана.

По его словам, Афганистан поддерживает ШОС с ее моделью борьбы с терроризмом, "так как нам необходим систематический региональный диалог на постоянной основе для того, чтобы определить критерии, механизмы действий террористических организаций и определить источники финансирования".

"И нам нужны коллективные меры для того, чтобы предотвратить транснациональный терроризм", - добавил афганский лидер.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ШОС, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]