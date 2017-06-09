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СНГ 09.06.2017 15:33

ШОС становится центром гравитации во всем мире - генсек ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за участие в работе Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба главы государства.

"Впервые за всю историю существования Шанхайской организации сотрудничества генеральный секретарь ООН участвует в ее работе. Ваше участие совпало с историческим моментом для организации - принятием Индии и Пакистана в ряды ШОС. Таким образом, организация становится реальной политической силой не только регионального масштаба", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь А.Гутерриш поздравил Н.Назарбаева с проведением саммита ШОС с учетом принятия двух новых членов - Индии и Пакистана.

"Сегодня я приехал на саммит с четким пониманием и осознанием того, что ШОС постепенно становится центром гравитации во всем мире. Данная организация, на мой взгляд, выступает важной основой сегодняшнего миропорядка", - сказал А.Гутерриш.

"Полагаю, что у Индии и Пакистана на этой площадке появятся дополнительные возможности для конструктивного диалога", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШОС, ООН, ГУТЕРРИШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]