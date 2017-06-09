ШОС становится центром гравитации во всем мире - генсек ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за участие в работе Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба главы государства.

"Впервые за всю историю существования Шанхайской организации сотрудничества генеральный секретарь ООН участвует в ее работе. Ваше участие совпало с историческим моментом для организации - принятием Индии и Пакистана в ряды ШОС. Таким образом, организация становится реальной политической силой не только регионального масштаба", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь А.Гутерриш поздравил Н.Назарбаева с проведением саммита ШОС с учетом принятия двух новых членов - Индии и Пакистана.

"Сегодня я приехал на саммит с четким пониманием и осознанием того, что ШОС постепенно становится центром гравитации во всем мире. Данная организация, на мой взгляд, выступает важной основой сегодняшнего миропорядка", - сказал А.Гутерриш.

"Полагаю, что у Индии и Пакистана на этой площадке появятся дополнительные возможности для конструктивного диалога", - добавил он.