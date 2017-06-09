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Инфраструктура и тендеры 09.06.2017 14:17

Araz-Insaatci достроит новое административное здание Бакинского управления статистики почти за 4 млн манатов

ООО "Araz-Insaatci" стало подрядчиком по завершению строительства нового административного здания Статистического управления города Баку при Госкомстате Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«ООО Araz-Insaatci стало победителем тендера на выбор подрядчика строительно-монтажных работ в недостроенном новом административном здании Статистического управления города Баку. С данной компанией контракт подписан 6 июня», - отметили в министерстве.

Стоимость контракта составляет 3 млн 926 тыс. 655,74 тыс. манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]