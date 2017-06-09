Araz-Insaatci достроит новое административное здание Бакинского управления статистики почти за 4 млн манатов

ООО "Araz-Insaatci" стало подрядчиком по завершению строительства нового административного здания Статистического управления города Баку при Госкомстате Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«ООО Araz-Insaatci стало победителем тендера на выбор подрядчика строительно-монтажных работ в недостроенном новом административном здании Статистического управления города Баку. С данной компанией контракт подписан 6 июня», - отметили в министерстве.

Стоимость контракта составляет 3 млн 926 тыс. 655,74 тыс. манатов.

Н.Аббасова