Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 36° Завтра 21° 30° 11 Июн 21° 30° 12 Июн 20° 27°

СНГ 09.06.2017 17:04

Назарбаев учредил международную премию в $20 тыс. за вклад в межрелигиозный диалог

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом учредил Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог и почетную медаль Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Указ президента, подписанный 2 июня, размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики и вводится в действие со дня подписания.

Этим же указом президент утвердил положения о премии и о почетной медали. Так, согласно положениям, Астанинская международная премия и почетная медаль присуждаются "лидерам мировых и традиционных религий, общественным и политическим деятелям за выдающийся вклад в укрепление межрелигиозного диалога".

Премия будет присуждаться один раз в три года не более чем одному соискателю. Премия будет вручаться награжденному в торжественной обстановке президентом Казахстана.

Лицу, удостоенному премии, присваивается почетное звание "Лауреат Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог" и вручаются диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение Астанинской международной премии устанавливается в валюте тенге, эквивалентной 20 тыс. долларам США.

Почетной медалью также будут награждать один раз в три года. Лицу, удостоенному медали, присваивается почетное звание "Лауреат почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий" и вручаются почетная медаль и удостоверение к ней.

Президент поручил правительству Казахстана обеспечить выделение средств из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с учреждением премии и медали, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЛИГИИ, ПРЕМИЯ


Похожие новости


Назарбаев надеется на скорое установление взаимопонимания в исламском мире Назарбаев заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству с Ираном в борьбе с терроризмом и экстремизмом Назарбаев потребовал обеспечить высокий уровень безопасности в Казахстане во время проведения ЭКСПО-2017 Инициативы Казахстана в Совбезе ООН получают поддержку - Назарбаев Казахстанские депутаты одобрили поправки о передаче части президентских полномочий правительству и парламенту Назарбаев соболезнует в связи с терактом в Манчестере

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]