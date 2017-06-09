Назарбаев учредил международную премию в $20 тыс. за вклад в межрелигиозный диалог

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом учредил Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог и почетную медаль Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Указ президента, подписанный 2 июня, размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики и вводится в действие со дня подписания.
Этим же указом президент утвердил положения о премии и о почетной медали. Так, согласно положениям, Астанинская международная премия и почетная медаль присуждаются "лидерам мировых и традиционных религий, общественным и политическим деятелям за выдающийся вклад в укрепление межрелигиозного диалога".
Премия будет присуждаться один раз в три года не более чем одному соискателю. Премия будет вручаться награжденному в торжественной обстановке президентом Казахстана.
Лицу, удостоенному премии, присваивается почетное звание "Лауреат Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог" и вручаются диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение Астанинской международной премии устанавливается в валюте тенге, эквивалентной 20 тыс. долларам США.
Почетной медалью также будут награждать один раз в три года. Лицу, удостоенному медали, присваивается почетное звание "Лауреат почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий" и вручаются почетная медаль и удостоверение к ней.
Президент поручил правительству Казахстана обеспечить выделение средств из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с учреждением премии и медали, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.
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