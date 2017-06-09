Парламентская оппозиции обвиняет правительство Молдавии в причастности к незаконному обороту анаболиков

Оппозиционные фракции в парламенте Молдавии начали собирать подписи для выражения вотума недоверия правительству Павла Филипа, с данной инициативой выступила фракция Либерально-демократической партии (ЛДПМ).
Причиной инициирования проекта резолюции об отставке правительства, согласно сообщению фракции ЛДПМ, стало обвинение со стороны ряда депутатов в намеренном сокрытии правительством фактов незаконного оборота анаболических лекарственных средств, осуществляемого государственным предприятием "Posta Moldovei".
"Информация о многочисленных случаях отправки через молдавскую почту посылок с различными медицинскими препаратами ранее неоднократно появлялась в прессе. Сообщалось, что случаи незаконного почтового трафика анаболиков из Молдавии были зафиксированы в различных странах, в том числе в странах Евросоюза", - отмечается в сообщении.
Для расследования скандальной ситуации в парламенте Молдавии была создана специальная комиссия. Депутаты от оппозиции, которые вошли в ее состав, заявили, что правительственные органы саботировали работу комиссии, не предоставляли необходимую информацию, а также всячески покрывали предприятие "Posta Moldovei" по данному случаю.
"В результате, был разработан проект резолюции о вотуме недоверия всему кабинету министров. Данный проект уже подписали депутаты фракции ЛДПМ и ПКРМ (Партия коммунистов республики Молдавия) ", - отмечается в сообщении.
После парламентских выборов фракция ЛДПМ насчитывала 23 депутата, а ПКРМ - 21. Однако за прошедшие после выборов два года значительная часть депутатов этих фракций перешли в Демократическую партию, которая стала правящей партией в Молдавии. В результате, во фракции ЛДПМ осталось пять депутатов, а ПКРМ - семь.
Согласно законодательству, для внесения проекта резолюции о вотуме недоверия правительству необходимы подписи более одной четверти депутатов - 26 из 101. В этом случае парламент обязан рассмотреть вопрос об отставке правительства. Решение принимается большинством депутатов - 51 из 101.
Для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, проект резолюции должна поддержать Партия социалистов, фракция которой насчитывает 24 депутата. Однако социалисты активно сотрудничают с Демпартией, чтобы добиться принятия их законопроекта о смешанной избирательной системе.
Пока Партия социалистов не высказала свою позицию относительно вотума недоверия правительству. В прошлом году социалисты несколько раз вносили предложения об отставке отдельных министров (для такой инициативы необходимо 15 подписей депутатов). Они рассматривались в парламенте, но ни одна из них не прошла.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана
Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном - Бердымухаметов
Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе в водах Азербайджан - Минобороны
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
Президент Алиев отмечает роль скончавшегося главы Минэнерго в защите интересов Азербайджана и в реализации крупных энергопроектов
Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»