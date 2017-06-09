Парламентская оппозиции обвиняет правительство Молдавии в причастности к незаконному обороту анаболиков

Оппозиционные фракции в парламенте Молдавии начали собирать подписи для выражения вотума недоверия правительству Павла Филипа, с данной инициативой выступила фракция Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

Причиной инициирования проекта резолюции об отставке правительства, согласно сообщению фракции ЛДПМ, стало обвинение со стороны ряда депутатов в намеренном сокрытии правительством фактов незаконного оборота анаболических лекарственных средств, осуществляемого государственным предприятием "Posta Moldovei".

"Информация о многочисленных случаях отправки через молдавскую почту посылок с различными медицинскими препаратами ранее неоднократно появлялась в прессе. Сообщалось, что случаи незаконного почтового трафика анаболиков из Молдавии были зафиксированы в различных странах, в том числе в странах Евросоюза", - отмечается в сообщении.

Для расследования скандальной ситуации в парламенте Молдавии была создана специальная комиссия. Депутаты от оппозиции, которые вошли в ее состав, заявили, что правительственные органы саботировали работу комиссии, не предоставляли необходимую информацию, а также всячески покрывали предприятие "Posta Moldovei" по данному случаю.

"В результате, был разработан проект резолюции о вотуме недоверия всему кабинету министров. Данный проект уже подписали депутаты фракции ЛДПМ и ПКРМ (Партия коммунистов республики Молдавия) ", - отмечается в сообщении.

После парламентских выборов фракция ЛДПМ насчитывала 23 депутата, а ПКРМ - 21. Однако за прошедшие после выборов два года значительная часть депутатов этих фракций перешли в Демократическую партию, которая стала правящей партией в Молдавии. В результате, во фракции ЛДПМ осталось пять депутатов, а ПКРМ - семь.

Согласно законодательству, для внесения проекта резолюции о вотуме недоверия правительству необходимы подписи более одной четверти депутатов - 26 из 101. В этом случае парламент обязан рассмотреть вопрос об отставке правительства. Решение принимается большинством депутатов - 51 из 101.

Для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, проект резолюции должна поддержать Партия социалистов, фракция которой насчитывает 24 депутата. Однако социалисты активно сотрудничают с Демпартией, чтобы добиться принятия их законопроекта о смешанной избирательной системе.

Пока Партия социалистов не высказала свою позицию относительно вотума недоверия правительству. В прошлом году социалисты несколько раз вносили предложения об отставке отдельных министров (для такой инициативы необходимо 15 подписей депутатов). Они рассматривались в парламенте, но ни одна из них не прошла.