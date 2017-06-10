Столбы пепла поднялись над вулканами Шивелуч и Ключевской на Камчатке

Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
"Это событие на Шивелуче произошло в субботу днем по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
По данным KVERT, несколькими часами ранее другой камчатский вулкан - Ключевской - выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся к западу-юго-западу от вулкана.
Для Шивелуча и Ключевского установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.
В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.
Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он также расположен в Усть-Каматском районе - в 45 км от поселка Ключи. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.
Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск. Извержение Ключевского началось 3 апреля прошлого года.
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