Тимошенко и ее партия поддержат в Раде решение о введении визового режима с Россией

Фракция "Батькивщина" проголосует за обращение к МИД Украины о введении визового режима с Российской Федерацией, если оно будет вынесено на голосование на ближайшей пленарной неделе, сообщила глава фракции Юлия Тимошенко.

"Если через две недели (календарные - ИФ) вынесут вопрос в сессионный зал, мы поддержим", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в Харькове в субботу.

Вместе с тем, говоря о вопросе восстановления территориальной целостности Украины, Ю.Тимошенко отметила, что считает Минские соглашения бесперспективными и выступает за проведение переговоров между странами-подписантами Будапештского меморандума (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) на уровне президентов.

"Минские договоренности не работают... Нужно начать процесс переговоров в Будапештском формате, где нужно за стол переговоров посадить президента Соединенных Штатов, премьер-министра Великобритании, президента Российской Федерации, привлечь также тех, кто давал согарантии - Китай и Францию, и Украину на уровне президента, а не на уровне каких-то делегированных лиц, которые абсолютно точно не выражают украинские интересы", - считает Ю.Тимошенко .

Она уверена, что "такой процесс может привести к окончанию войны и восстановлению территорий". "Потому что Соединенные Штаты продолжают мощную работу в мире по вопросу сворачивания ядерных арсеналов, и если они хотят убедить какую-то страну или отказаться от владения ядерным оружием или от его производства, то нужно выполнять гарантии, которые дали Украине", - сказала Ю.Тимошенко.

Она также раскритиковала президента Петра Порошенко, выступающего за безальтернативность Минских соглашений.