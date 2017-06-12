Советником главы ГНФАР назначена Наргиз Насруллаева-Мюдюроглу

Советником исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) назначена Наргиз Насруллаева-Мюдюроглу, отмечается в сообщении ГНФАР.

До нынешнего назначения Н. Насруллаева-Мюдюроглу работала директором по бизнес-операциям делового центра Landmark, менеджером бизнес–центра бакинского филиала Regus Bussiness Centre Trading ltd, специалистом в отделах по банковским услугам корпоративным клиентам и клиентского обслуживания в бакинском филиале HSBC Bank Middle East.

В 2004-2015 годах Н.Насруллаева-Мюдюроглу занимала должность исполнительного директора Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова