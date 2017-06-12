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СНГ 12.06.2017 16:42

Генсек ОБСЕ заявил о готовности направить миссию наблюдателей на президентские выборы в Киргизии

ОБСЕ готово направить в Киргизию миссию наблюдателей за подготовкой и проведением президентских выборов, заявил генсекретарь организации Ламберто Занньер в понедельник на встрече с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.

Л.Занньер подчеркнул, что ОБСЕ и далее будет поддерживать демократические преобразования в Киргизии. Он отметил важность качественной подготовки предстоящих президентских выборов, и заявил, что "ОБСЕ готово направить миссию наблюдателей в республику".

В свою очередь, А.Атамбаев поблагодарил генсека ОБСЕ за поддержку, оказываемую Организацией республике. Он особо отметил помощь ОБСЕ в организации и проведении в октябре 2015 года парламентских выборов в Киргизии с применением биометрической системы идентификации избирателей, что "повысило прозрачность избирательного процесса и во многом обеспечило доверие общества".

"Мы теперь готовимся провести президентские выборы также с применением современных технологий, начата выдача гражданам новых электронных биометрических паспортов", - сказал А.Атамбаев.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в ходе встречи А.Атамбаев и Л.Занньер обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и ОБСЕ.

Л.Занньер также поздравил президента Киргизии с запуском проекта цифровой трансформации "Таза Коом" (Чистое общество), отметив, что программная деятельность ОБСЕ в Киргизии "также будет соответствовать целям и задачам этого проекта".

Выборы президента Киргизии должны пройти 15 октября, официально эта дата будет объявлена парламентом в среду, 14 июня. Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок, А.Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года.

Несмотря на то, что дата президентских выборов пока официально не назначена, о намерении участвовать в них уже заявили несколько известных киргизских политиков, в числе которых два бывших премьера Омурбек Бабанов и Темир Сариев, пропрезидентская партия Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК) планирует выдвинуть своим кандидатов нынешнего главу правительства Сооронбая Жээнбекова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОБСЕ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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