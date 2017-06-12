Генсек ОБСЕ заявил о готовности направить миссию наблюдателей на президентские выборы в Киргизии

ОБСЕ готово направить в Киргизию миссию наблюдателей за подготовкой и проведением президентских выборов, заявил генсекретарь организации Ламберто Занньер в понедельник на встрече с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.
Л.Занньер подчеркнул, что ОБСЕ и далее будет поддерживать демократические преобразования в Киргизии. Он отметил важность качественной подготовки предстоящих президентских выборов, и заявил, что "ОБСЕ готово направить миссию наблюдателей в республику".
В свою очередь, А.Атамбаев поблагодарил генсека ОБСЕ за поддержку, оказываемую Организацией республике. Он особо отметил помощь ОБСЕ в организации и проведении в октябре 2015 года парламентских выборов в Киргизии с применением биометрической системы идентификации избирателей, что "повысило прозрачность избирательного процесса и во многом обеспечило доверие общества".
"Мы теперь готовимся провести президентские выборы также с применением современных технологий, начата выдача гражданам новых электронных биометрических паспортов", - сказал А.Атамбаев.
В пресс-службе президента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в ходе встречи А.Атамбаев и Л.Занньер обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и ОБСЕ.
Л.Занньер также поздравил президента Киргизии с запуском проекта цифровой трансформации "Таза Коом" (Чистое общество), отметив, что программная деятельность ОБСЕ в Киргизии "также будет соответствовать целям и задачам этого проекта".
Выборы президента Киргизии должны пройти 15 октября, официально эта дата будет объявлена парламентом в среду, 14 июня. Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок, А.Атамбаев вступил в должность 1 декабря 2011 года.
Несмотря на то, что дата президентских выборов пока официально не назначена, о намерении участвовать в них уже заявили несколько известных киргизских политиков, в числе которых два бывших премьера Омурбек Бабанов и Темир Сариев, пропрезидентская партия Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК) планирует выдвинуть своим кандидатов нынешнего главу правительства Сооронбая Жээнбекова.
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