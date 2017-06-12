Еврокомиссия заверяет, что она полностью готова к переговорам по Brexit и ждет сигналов из Лондона

В Еврокомиссии в понедельник подтвердили готовность Брюсселя к переговорам с Лондоном о Brexit.
"Всем переговорам свойственно иметь некую зону неопределенности. Могу вас заверить, что мы к ним готовы. У нас есть руководящие принципы, основанные на мнениях государств-членов ЕС. И Мишель Барнье - опытнейший переговорщик. Я полагаю, он сумел также окружить себя сотрудниками высокого класса. И все мы подходим к этому вопросу с наилучшими намерениями", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.
Так он ответил на вопрос о неопределенной обстановке вокруг переговоров о Brexit после состоявшихся в Великобритании парламентских выборов.
"Мы хотим найти почву для согласия в наиболее дружественной обстановке и в рамках очень конструктивного сотрудничества с Соединенным Королевством", - добавил Й.Хан.
Позднее в понедельник многочисленные вопросы о Brexit задавались на ежедневном брифинге Европейской комиссии в Брюсселе.
"Что касается дат (переговоров - ИФ), никаких спекуляций, пожалуйста. Это начнется, когда начнется", - заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.
"Мы полностью готовы и подготовлены, сверхподготовлены, чтобы начать переговоры. Но сначала состоятся дискуссии логистического характера - переговоры о переговорах", - объяснил пресс-секретарь.
Он выразил надежду, что этот этап начнется очень скоро, может быть, на текущей неделе. "А после посмотрим, что будет происходить после", - сказал А.Винтерштейн.
На вопрос об озвученной ранее в Брюсселе дате начала переговоров 19 июня, представитель ЕК ответил: "Мы не назначали дату. Мы в распоряжении британского правительства, чтобы начать дискуссии. Сначала - дискуссии об аспектах организационного и логистического характера. И потом, когда это будет сделано, дискуссии по существу".
А.Винтерштейн повторил, что сейчас не может называть никаких контрольных дат.
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