Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 28°

Дальнее зарубежье 12.06.2017 17:34

Еврокомиссия заверяет, что она полностью готова к переговорам по Brexit и ждет сигналов из Лондона

В Еврокомиссии в понедельник подтвердили готовность Брюсселя к переговорам с Лондоном о Brexit.

"Всем переговорам свойственно иметь некую зону неопределенности. Могу вас заверить, что мы к ним готовы. У нас есть руководящие принципы, основанные на мнениях государств-членов ЕС. И Мишель Барнье - опытнейший переговорщик. Я полагаю, он сумел также окружить себя сотрудниками высокого класса. И все мы подходим к этому вопросу с наилучшими намерениями", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

Так он ответил на вопрос о неопределенной обстановке вокруг переговоров о Brexit после состоявшихся в Великобритании парламентских выборов.

"Мы хотим найти почву для согласия в наиболее дружественной обстановке и в рамках очень конструктивного сотрудничества с Соединенным Королевством", - добавил Й.Хан.

Позднее в понедельник многочисленные вопросы о Brexit задавались на ежедневном брифинге Европейской комиссии в Брюсселе.

"Что касается дат (переговоров - ИФ), никаких спекуляций, пожалуйста. Это начнется, когда начнется", - заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Мы полностью готовы и подготовлены, сверхподготовлены, чтобы начать переговоры. Но сначала состоятся дискуссии логистического характера - переговоры о переговорах", - объяснил пресс-секретарь.

Он выразил надежду, что этот этап начнется очень скоро, может быть, на текущей неделе. "А после посмотрим, что будет происходить после", - сказал А.Винтерштейн.

На вопрос об озвученной ранее в Брюсселе дате начала переговоров 19 июня, представитель ЕК ответил: "Мы не назначали дату. Мы в распоряжении британского правительства, чтобы начать дискуссии. Сначала - дискуссии об аспектах организационного и логистического характера. И потом, когда это будет сделано, дискуссии по существу".

А.Винтерштейн повторил, что сейчас не может называть никаких контрольных дат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT


Похожие новости


В ЕС заявляют о готовности к переговорам по Brexit В учреждениях ЕС в Брюсселе почтили память жертв теракта в Лондоне Юнкер скорбит по жертвам теракта в Манчестере Совет ЕС даст "зеленый свет" переговорам по Brexit В Еврокомиссии отрицают вмешательство в выборы в Великобритании и Франции Брюссель повысил "цену Brexit" для Великобритании до 100 млрд евро - FT

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]