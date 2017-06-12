Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0298 GBR   2.1709 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 18° 24° 14 Июн 19° 26° 15 Июн 19° 28°

ТЭК 12.06.2017 16:44

SOCAR завершила реконструкцию платформы №720 на Банка Дарвина

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа) завершило реконструкцию морского основания №720 на морском месторождении Банка Дарвина, отмечается в сообщении SOCAR.

«Реконструкция проводилась в целях расширения основания для бурения с него дополнительно 4 скважин», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, суточный дебит каждой из указанных скважин прогнозируется на уровне 5 тонн нефти.

Месторождение Банка Дарвина разрабатывается с 1950 года нефтегазодобывающим управлением "Абшероннефть". Остаточные запасы нефти месторождения составляют 3 млн тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОСНОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


Похожие новости


SOCAR планирует строительство нового морского основания №18 на Булла-дениз SOCAR завершила капремонт основания №123 на месторождении Чилов SOCAR построит основание на 10 скважин на месторождении Чилов SOCAR в I полугодии 2016г завершит благоустройство морского основания №20 на Западном Абшероне SOCAR планирует к 2016г завершить строительство морского основания №7 на мелководье Гюнешли SOCAR построит к 2016г морское основание на месторождении Банка Дарвина

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]