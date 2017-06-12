SOCAR завершила реконструкцию платформы №720 на Банка Дарвина

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа) завершило реконструкцию морского основания №720 на морском месторождении Банка Дарвина, отмечается в сообщении SOCAR.

«Реконструкция проводилась в целях расширения основания для бурения с него дополнительно 4 скважин», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, суточный дебит каждой из указанных скважин прогнозируется на уровне 5 тонн нефти.

Месторождение Банка Дарвина разрабатывается с 1950 года нефтегазодобывающим управлением "Абшероннефть". Остаточные запасы нефти месторождения составляют 3 млн тонн.

Н.Аббасова