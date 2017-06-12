Правительство Финляндии в прежнем составе работать не сможет - премьер

Правительство Финляндии после выборов нового руководства во входящей в коалицию партии "Истинные финны" продолжить работу в прежнем составе не может, заявил премьер-министр, председатель партии Центра Юха Сипиля (Juha Sipila).

Как сообщил он в понедельник на пресс-конференции, "нынешнее правительство не может продолжать работу в прежнем составе, так как "Истинным финнам" и другим правящим партиям не удалось найти общую основу ценностей".

По его словам, после смены руководства у "Истинных финнов" "нет уверенности, что такое правительство сможет принимать решения и создавать компромиссы".

Он отметил, что в понедельник прошли переговоры с "Истинными финнами", которые завершились безрезультатно. Другим партиям коалиции не подходят резко антииммигрантские настроения нового руководства "Истинных финнов" и их скептическое отношение к Европейскому союзу.

Не устраивают партии коалиции и предложенные в ходе переговоров кандидатуры на министерские посты от "Истинных финнов". Партии коалиции также против того, что новый председатель "Истинных финнов", депутат Европарламента Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) не желает лично становиться министром, а предпочитает продолжить работу в Брюсселе. В Финляндии председатели правящих партий должны занимать министерские посты, напомнил глава правительства.

Он сообщил, что парламентские фракции центристов и коалиционной партии в понедельник вечером обсудят вопрос о дальнейших шагах, и во вторник премьер-министр доложит президенту Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) о предложениях оставшихся в коалиции партии Центра и Коалиционной партии.

"Надеюсь, что в программе нового правительства будет взято возможно больше из нынешней программы", - сказал Ю.Сипиля.

В настоящее время в политических кругах страны рассматриваются две возможности: привлечение в коалицию некоторых оппозиционных партий или проведение досрочных выборов.

В то же время президент С. Ниинистё выразил в понедельник надежду, что "новое правительство будет сформировано на базе нынешних политических сил в парламенте".

Он высказал пожелание, чтобы новое правительство было сформировано в ближайшее время.

"Cитуация сейчас в руках правящих партий и премьер-министра. Распад правительства не стал неожиданностью, но положение нельзя назвать кризисным", - отметил президент.

Правительство распалось в связи со сменой руководства в партии "Истинные финны".

На состоявшемся в субботу партийном съезде "Истинных финнов" вместо председателя, министра иностранных дел Тимо Сойни (Timi Soini) лидером политической организации был избран критически относящийся к ЕС и иммиграционной политике депутат Европарламента Юсси Халла-ахо. Все три новых заместителя председателя Лаура Хухтасаари (Laura Huhtasaari), Теуво Хаккарайнен (Teuvo Hakkarainen) и Юхо Ээрола (Juho Eerola) тоже известны как представители антиимиграционного евроскептического крыла партии.

Ю.Халла-Ахо по образованию филолог, специалист по украинскому языку. Автор первого финского украинско-финского словаря, бывший сотрудник посольства Финляндии в Киеве. Наказывался штрафами в судах первой и второй инстанции по статье УК "Нарушение религиозного покоя" и "Разжигание этнической ненависти". Является ярым сторонником членства Финляндии в НАТО. Предлагал усилить санкции в отношении России и граждан России.