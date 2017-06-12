Генпрокурор США даст показания в комитете сената по разведке в рамках расследования по России

Генпрокурор и глава Минюста США Джефф Сешнс выступит во вторник на открытых слушаниях перед комитетом по разведке сената в рамках расследования по России, пишет издание Politico со ссылкой на источник в конгрессе.

"Сешнс даст показания на открытых слушаниях перед комитетом разведки сената", - говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания состоятся 13 июня во вторник.