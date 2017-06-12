В МВД РФ сообщают о задержании более 150 человек во время несогласованной акции в Москве

Более 150 человек были задержаны во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ.

"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек",- сказал сотрудник пресс-центра.

По его словам, согласованный властями города митинг на проспекте Академика Сахарова собрал порядка 1,8 тыс. человек, в ходе его проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено.