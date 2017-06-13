MIDA привлекает инвесторов к строительству домов в жилом комплексе в Баку

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства планирует привлечь инвесторов к строительству жилых многоквартирных домов на территории жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится посредством конкурса.
Общество рассчитывает привлечь инвесторов к строительству трех жилых домов на территории комплекса.
Стоимость участия в конкурсе составляет 300 манатов.
Предложения от потенциальных инвесторов будут приниматься до 29 июня. Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года. Комплекс будет введен в строй в 2018 году.
Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.
Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.
В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.
А.Азизов
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