Транзит углеводородов через территорию Грузии может стать самым выгодным в случае достижения соглашения по тарифам, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию очень важны. В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана Батумского терминала и Батумского порта, которыми владеют казахстанские компании. Обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить", - сообщил он по итогам переговоров с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили во вторник в Астане.

"Если по тарифам наши министерства договорятся, этот путь может стать самым выгодным как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимет транзитные возможностями нашей страны", - сказал президент.

При этом он отметил, что в связи с развитием проекта Шелкового пути "Один пояс, один путь" у Грузии есть возможность стать таким же как и Казахстан транзитным государством.