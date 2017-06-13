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Регион 13.06.2017 12:16

Назарбаев считает потенциально "самым выгодным" транзит углеводородов через Грузию

Транзит углеводородов через территорию Грузии может стать самым выгодным в случае достижения соглашения по тарифам, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию очень важны. В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана Батумского терминала и Батумского порта, которыми владеют казахстанские компании. Обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить", - сообщил он по итогам переговоров с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили во вторник в Астане.

"Если по тарифам наши министерства договорятся, этот путь может стать самым выгодным как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимет транзитные возможностями нашей страны", - сказал президент.

При этом он отметил, что в связи с развитием проекта Шелкового пути "Один пояс, один путь" у Грузии есть возможность стать таким же как и Казахстан транзитным государством.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]