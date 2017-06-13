Двери в ЕС открыты для Великобритании, если она откажется от планов по Brexit - министр финансов ФРГ

У Великобритании будет возможность остаться в Европейском союзе, если власти этой страны решать отказаться от планов по Brexit, заявил во вторник министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле.

"Британское правительство заявляло, что сохранит курс на Brexit, и мы с уважением относимся к его позиции. Но если они передумают, то, конечно, двери для них будут открыты", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg Television.

В.Шойбле отметил, что "британским властям необходимо самостоятельно принимать решения (по Brexit - ИФ)".

При этом он признал, что вероятность того, что Лондон откажется от планов по выходу из ЕС "не очень высока".

Предположения о том, что находящиеся у власти в Великобритании консерваторы могут отказаться от идеи вывода страны из ЕС начали циркулировать в СМИ после недавних парламентских выборов, на которых Консервативная партия утратила часть позиций.