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Дальнее зарубежье 13.06.2017 15:26

Двери в ЕС открыты для Великобритании, если она откажется от планов по Brexit - министр финансов ФРГ

У Великобритании будет возможность остаться в Европейском союзе, если власти этой страны решать отказаться от планов по Brexit, заявил во вторник министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле.

"Британское правительство заявляло, что сохранит курс на Brexit, и мы с уважением относимся к его позиции. Но если они передумают, то, конечно, двери для них будут открыты", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg Television.

В.Шойбле отметил, что "британским властям необходимо самостоятельно принимать решения (по Brexit - ИФ)".

При этом он признал, что вероятность того, что Лондон откажется от планов по выходу из ЕС "не очень высока".

Предположения о том, что находящиеся у власти в Великобритании консерваторы могут отказаться от идеи вывода страны из ЕС начали циркулировать в СМИ после недавних парламентских выборов, на которых Консервативная партия утратила часть позиций.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]