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СНГ 13.06.2017 18:05

Почти две трети граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО - опрос

Если бы в Молдавии состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, 65% процентов граждан высказались бы "против", 21% - "за", а 14% - не определились, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В опросе, который ФОМ по заказу консалтингового агентства Poliexpert, приняло участие 1 тыс. 799 респондентов. Опрос проводился с 26 мая по 5 июня в 110 населенных пунктах Молдавии, погрешность составляет 2,3%.

Согласно результатам опроса, 57% граждан считают, что "Молдавия должна быть ближе к Российской Федерации", а 43% - ближе к Западу и Европе. В случае проведения референдума, 48% готовы проголосовать за вступление Молдавии в Евразийский Экономический союз, а 40% - в Европейский Союз. Остальные не определились или не приняли бы участие в референдуме.

Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу объединения с Румынией, то только 23% отдали бы голоса за это. Более 76% респондентов считают, что государственный язык должен называться молдавским, а 23% - румынским.

По данным опроса, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ) и Партия действия и солидарности (PAS).

Согласно результатам исследования, пропрезидентская ПСРМ набрала бы 52,2% голосов определившихся избирателей, а PAS - 28,9%.

В рейтинге доверия граждан лидирует президент Игорь Додон - 38,8%. За ним следует председатель PAS Майя Санду - 17,3%, премьер-министр Павел Филип - 3,7%, лидер платформы DA Андрей Нэстасе - 2,1%, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый - 1,4%.

Еще 27,4% респондентов заявили, что не доверяют ни одному из политиков.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПОЛИТИКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]