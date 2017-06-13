Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект «О страховании от безработицы»

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник в первом чтении законопроект «О страховании от безработицы».
«Законопроект «О страховании от безработицы» содержит два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок», - сказал председатель парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли.
По его словам, принятие законопроекта позволит увеличить средства, выделяемые на выплату пособий по безработице, до 90 млн манат.
«Этой суммы будет достаточно для выплаты пособий по безработице 30 тыс. безработных, то есть в 3 раза больше, чем в 2016 году», - отметил Х.Раджабли
Председатель парламентского комитета подчеркнул, что создание и применение новой системы выплаты пособий по безработице не станет дополнительным финансовым грузом для госбюджета. «Наоборот, новая система создаст условия для экономии средств», - сказал он.
Законопроектом предусмотрены три вида страховых выплат - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.
Расчет месячного страхового платежа производится из расчета: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.
Страховой тариф будет формироваться из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию.
Р.Бабаев
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