Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью информационному агентству "Интерфакс-Азербайджан" рассказал об итогах своего визита в Азербайджан и перспективах развития сотрудничества между Баку и Таллинном в различных сферах.

Как вы оцениваете итоги визита в Азербайджан?

Это был короткий визит, но очень плодотворный. Мы недавно провели раунд переговоров в рамках межправительственной комиссии, которые прошли в Баку. На них присутствовал министр государственного управления Михаил Корб. Эти переговоры выявили перечень сфер, для будущего сотрудничества. Мы обсуждаем эти вопросы. В частности Эстония накопила большой опыт в сфере IT. Мы делимся этим опытом с Азербайджаном, который на региональном уровне имеет развитые электронные и информационные услуги.

Мы также сотрудничаем в сфере образования. Что касается сотрудничества в сфере бизнеса, то его объем относительно низкий. Это означает, что мы должны развить возможности в таких секторах, как туризм, АПК, логистика, транзит и транспорт.

Кроме того, одной из причин данного визита является и тот факт, что Эстония с 1 июля будет председательствовать в Совете Европейского союза. Во время нашего председательства намечен ряд мероприятий, которые нацелены на наших "восточных партнеров". Мы ожидаем тесного участия Азербайджана в министерских встречах в разных сферах. Мы также надеемся, что наше председательство поможет сблизить деловые круги, гражданское общество, лидеров. Поэтому мы обсуждали не только двустороннее отношения между Баку и Таллинном, но и сотрудничество между Азербайджаном и ЕС.

Я очень доволен теплым приемом моего коллеги Эльмара Мамедъярова, а также премьер-министра и министра транспорта, связи и высоких технологий. Я надеюсь, что мы будем иметь больше возможностей для встреч, как в Баку, так и в Таллинне. В целом, мы видим интерес руководства Азербайджана к развитию отношений как с Эстонией, та и с ЕС.

Были ли достигнуты, какие либо договоренности в рамках визита и в каких сферах?

Мы обсудили возможность подписания соглашения в сфере транспорта. Мы надеемся, что это произойдет в сентябре, когда состоится соответствующая министерская встреча в Таллинне. Мы также обсудили соглашение в сфере ветеринарии и фитосанитарии, которые необходимы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Мы получили предложения с азербайджанской стороны и наши эксперты их рассматривают. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем организовать встречу на министерском уровне для того, чтобы подписать их.

Какие меры Азербайджан и Эстония должны предпринять для повышения уровня торгового оборота?

Для увеличения товарооборота важно улучшить договорную базу, организовывать встречи между деловыми кругами для того, чтобы они ближе знакомились друг с другом, с возможностями для бизнеса, бизнес-средой и системой регулирования в обеих странах. Это очень важно, так как ни Азербайджан, ни Эстония не являются большими странами, также не являются непосредственными соседями. Кроме того, Эстония является членом ЕС и мы должны учитывать этот момент при обсуждении вопросов обогащения нашей двусторонней повестки. Я также вижу новые возможности в подписании соглашении о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, которые стороны сейчас обсуждают. Я надеюсь, что мы достигнем значительного прогресса по соглашению до саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре текущего года в Брюсселе.

Каким вы видите будущее политического и экономического сотрудничества между двумя странами?

Если вы обратите внимание на объем товарооборота, он на самом деле, не существенный, и обе страны заинтересованы в том, чтобы увеличить эти объемы. И не только за счет сотрудничества между правительствами, но и путем сближения компаний.

Что же касается политического сотрудничества, то я считаю, что наше председательство в Совете Европейского союза создает уникальные возможности для установления политических контактов на высоком уровне. Эти контакты уже есть. Тому пример мой визит в Азербайджан, а также недавний визит М.Корба в Азербайджан. Но, председательство, которое будет сопровождаться многочисленными мероприятиями в Таллинне, создает возможности для визитов азербайджанских министров в Эстонию в течение следующих 6 месяцев. Мы будем рады их принять. Мы должны в полной мере воспользоваться этими возможностями.

Благодарим Вас за интервью.

Беседовал Фардин Исазаде