Президент Алиев наградил жителя Джоджуг Марджанлы орденом Труда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил к ордену «Труда» первой степени жителя села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
«Житель села Джоджуг Марджанлы Огтай Газиев награждается орденом «Труда» первой степени за личный пример привязанности к родной земле, способствующий усилению патриотических чувств людей», - отмечается в распоряжении.
Как сообщалось ранее, более 200 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Р.Бабаев
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