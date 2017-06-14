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Регион 14.06.2017 16:05

Казахстан за свой счет утилизирует нефтесодержащие вещества в севшем на мель на Каспии российском танкере

Глава администрации прикаспийской Мангистауской области Казахстана Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ, оставшихся на российском нефтеналивном плавбункеровщике "Аракс", севшем на мель у берегов Казахстана, сообщила пресс-служба областного правительства.

Данное поручение Е.Тугжанов дал на состоявшемся в среду внеочередном заседании комиссии по недопущению возникновения чрезвычайной экологической ситуации в Каспийском море, связанной с судном "Аракс", отмечается в сообщении.

Координатором по утилизации назначен руководитель РГУ "Морская администрация портов Актау и Баутино" Нурбол Ерманов.

Кроме того, региональному управлению "Береговой охраны" погранслужбы Комитета нацбезопасности республики поручено обеспечить необходимой техникой, оборудованием и специалистами для утилизации, областному департамента внутренних дел в период утилизации обеспечить охрану и недопущение проникновения посторонних лиц, указывается в информации.

В пресс-релизе отмечается, что 9 июня текущего года был осуществлен очередной выезд, в ходе которого отобраны пробы воздуха на берегу моря и на палубе танкера, а также отобраны пробы морской воды вокруг танкера.

"Результаты анализов проб воды превышение установленных нормативов предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не показали. Во время инструментального отбора проб атмосферного воздуха на палубе танкера установлено превышение метана на 51,4% выше предельно-допустимой концентрации (также присутствовал едкий запах). Скопление в закрытых танках метановоздушной смеси могут быть взрывоопасными (причиной взрыва может стать открытый огонь, горячая искра, высокая температура)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным пресс-службы областной администрации, к судовладельцу - российской компании "Транс Каспий" - неоднократно обращались с требованием убрать судно с мели, а также по вопросу утилизации нефтесодержащих веществ. Однако судовладельцем до сегодняшнего дня не приняты никакие меры. В этой связи пришлось обратиться в "Росмортранспорт" по оказанию содействия в отношении судовладельца для принятия решения, отмечается в сообщении.

"По имеющимся данным, в настоящее время судовладелец "Транс Каспий" ликвидировался как юридическое лицо. В судовом реестре Махачкалы судно зарегистрировано на праве собственности "Транс Каспий". 4 апреля департаментом по расследованию транспортных происшествии министерства инвестиций и развития Казахстана и совместно с расследующим органом РФ проведены расследования по аварийному случаю судна "Аракс", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 4 ноября 2016 года танкер "Аракс" под флагом Российской Федерации сел на мель в 100 метрах от берега в районе мыса Песчаный (Каракиянский район Мангистауской области Казахстана) из-за обрыва якоря. Судно направлялось в порт приписки - Махачкалу.

В середине ноября севший на мель танкер был осмотрен представителями береговой охраны Казахстана, которые установили, что на следующий день после аварии капитан и члены команды покинули судно. На борту танкера "Аракс" тогда оставался только механик, который на момент осмотра судна от помощи отказался.

По представленным данным, на судне осталось 17 мешков и 11 двухсотлитровых бочек замазученного грунта, а также имеются подсланиевые воды (нефтепродукты) в количестве 130 тонн и 500 тонн балласта.

Судно "Аракс" - рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик, построенный в Болгарии в 1980 году. Дедвейт судна - 1304 тонны, длина - 60,55 метра, ширина - 11 метров.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ТАНКЕР, УТИЛИЗАЦИЯ


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